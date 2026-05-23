Wiesbaden

Mülltonne setzt Fassade in Brand

Schon von weitem sehen die Einsatzkräfte die Rauchsäule. Die Tonne ist schnell gelöscht, aber es gibt mehr zu tun.

Bei der Feuerwehr gingen mehrere Anrufe ein. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Bei der Feuerwehr gingen mehrere Anrufe ein. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine brennende Mülltonne hat in Wiesbaden eine Hausfassade entzündet. Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Bierstadt löschen. 

Mehrere Anruferinnen und Anrufer hatten über den Notruf 112 eine brennende Großraummülltonne unmittelbar an einem Gebäude gemeldet. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte die Rauchsäule. Die Mülltonne konnte schnell gelöscht werden - aber das Feuer hatte sich bereits auf die Dämmung der Hausfassade ausgebreitet. 

«Dadurch gestalteten sich die weiteren Maßnahmen aufwendiger», berichtete die Feuerwehr der Landeshauptstadt. «Die betroffenen Fassadenbereiche wurden kontrolliert und geöffnet, um verdeckte Glutnester auszuschließen.» Durch das schnelle Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden.

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