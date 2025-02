Brennende Mülltonne führt zu hohem Schaden an Hochhaus

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in Offenbach ist am Samstagabend ein Hochhaus beschädigt worden - der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine Mülltonne vor dem Haus in Vollbrand. Das Feuer ging demnach zunächst auf weitere Mülltonnen und abgestellten Sperrmüll über, bis es schließlich die Gebäudewand erreichte und beschädigte. Die Ursache des Brandes war zunächst Gegenstand der Ermittlungen. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.