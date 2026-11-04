Ursache unklar

Müllwagen brennt auf A8 - Feuerwehr schneidet Behälter auf

Auf der A8 bei Stuttgart steht ein Müllwagen in Brand. Die Feuerwehr muss ungewöhnlich vorgehen, um die Flammen zu löschen.

Ein brennender Müllwagen sorgte auf der A8 bei Stuttgart für Stau. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein brennender Müllwagen sorgte auf der A8 bei Stuttgart für Stau. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Müllwagens ist es im Feierabendverkehr auf der Autobahn 8 bei Stuttgart zu längeren Staus gekommen. Für den Feuerwehreinsatz war die Autobahn am späten Dienstagnachmittag auf eine Spur verengt worden. Um an die Flammen im Laderaum zu kommen, musste die Feuerwehr den Müllbehälter mit einem Trennschleifer aufschneiden, wie sie mitteilte.

Das Fahrzeug brannte bereits komplett, als die Einsatzkräfte eintrafen. Weil die Hydraulik beschädigt war und sich die Ladeluke nicht mehr öffnen ließ, schnitt die Feuerwehr eine Öffnung in den Behälter und flutete ihn mit Wasser. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

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