Müllwagen brennt auf A8 - Feuerwehr schneidet Behälter auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Müllwagens ist es im Feierabendverkehr auf der Autobahn 8 bei Stuttgart zu längeren Staus gekommen. Für den Feuerwehreinsatz war die Autobahn am späten Dienstagnachmittag auf eine Spur verengt worden. Um an die Flammen im Laderaum zu kommen, musste die Feuerwehr den Müllbehälter mit einem Trennschleifer aufschneiden, wie sie mitteilte.