Feuerwehr

Drei Linienbusse geraten in Brand - Ursache unklar

Erst brennt ein Linienbus, dann greifen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. In Waldshut-Tiengen brennen drei Busse vollständig aus, drei weitere werden beschädigt. Die Ursache ist unklar.

Drei Linienbusse in Waldshut-Tiengen sind in der Nacht in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Drei Linienbusse in Waldshut-Tiengen sind in der Nacht in Brand geraten. (Symbolbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Mehrere Linienbusse sind in der Nacht in Waldshut-Tiengen in Brand geraten. Zunächst habe ein Bus gebrannt, anschließend habe das Feuer auf weitere Busse übergegriffen, teilte die Polizei mit. Drei Busse brannten demnach vollständig aus, drei weitere wurden durch die Hitze stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. 

Die Feuerwehr war laut Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Brandursache sei noch unklar, die Ermittlungen dazu liefen, hieß es in der Mitteilung. Die Kriminaltechnik sei vor Ort. Auch die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Sie dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen.

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