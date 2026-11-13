Elf Busse brennen im Südwesten und in Hessen - Zusammenhang?
Sieben Busse brennen in Ladenburg, vier in Lorsch – die beiden Orte sind nicht weit voneinander entfernt. Die Brandursache ist unklar. Was die Polizei dazu sagt.
Ladenburg/Lorsch (dpa) - Binnen zwei Tagen sind im baden-württembergischen Ladenburg sowie im nur etwa 30 Kilometer entfernten Lorsch in Hessen insgesamt elf Linienbusse komplett ausgebrannt. Ob es zwischen den beiden Fällen einen Zusammenhang gibt, ist laut Polizei unklar. Für eine Aussage darüber sei es noch zu früh - zunächst müsse jeweils die Brandursache geklärt werden, so die Polizei.
Hängen die Fälle zusammen?
Am späten Mittwochabend hatten gleich sieben Busse auf einem Firmengelände in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) gebrannt und waren vollständig zerstört worden. Ein weiterer Bus wurde leicht beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ungefähr zwei Millionen Euro geschätzt, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Verletzte gab es demzufolge nicht.
Ob Brandstiftung oder eine technische Ursache das Feuer ausgelöst hatten, steht nach Worten einer Polizeisprecherin noch nicht fest. Solange es dazu keine Klarheit gebe, könne auch zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Brand der Busse in Lorsch nichts gesagt werden.
Dort standen in der Nacht zum Freitag mehrere Elektrobusse auf dem Parkplatz eines Busunternehmens im Kreis Bergstraße in Flammen. Vier brannten aus, ein weiterer wurde durch die Flammen beschädigt. Außerdem wurden drei Ladesäulen zerstört. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nichts sagen.