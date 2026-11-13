Elektrobusse gehen nachts in Flammen auf
Auf dem Gelände eines Busunternehmens im Kreis Bergstraße lassen mehrere brennende Fahrzeuge dichte Rauchschwaden aufsteigen. Die Ursache ist noch unklar.
Lorsch (dpa) - Mehrere brennende Elektrobusse auf dem Parkplatz eines Busunternehmens im Kreis Bergstraße sind von der Feuerwehr gelöscht worden. Der Einsatz im hessischen Lorsch nahe der Grenze zu Baden-Württemberg zog sich über Stunden bis in den frühen Morgen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.
Nach Polizeiangaben brannten vier Busse vollständig aus, ein fünfter wurde durch das Feuer beschädigt. Auch drei Ladesäulen wurden durch die Flammen zerstört. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei Anwohner zeitweise, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzustellen. Die Höhe des Sachschadens war am Morgen noch nicht abzuschätzen.