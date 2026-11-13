Elektrobusse gehen nachts in Flammen auf

Lorsch (dpa) - Mehrere brennende Elektrobusse auf dem Parkplatz eines Busunternehmens im Kreis Bergstraße sind von der Feuerwehr gelöscht worden. Der Einsatz im hessischen Lorsch nahe der Grenze zu Baden-Württemberg zog sich über Stunden bis in den frühen Morgen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.