Löscharbeiten in Lorsch

Elektrobusse gehen nachts in Flammen auf

Auf dem Gelände eines Busunternehmens im Kreis Bergstraße lassen mehrere brennende Fahrzeuge dichte Rauchschwaden aufsteigen. Die Ursache ist noch unklar.

Mehrere Elektrobusse stehen in Flammen. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Mehrere Elektrobusse stehen in Flammen. (Symbolbild)

Lorsch (dpa/lhe) - Auf dem Parkplatz eines Busunternehmens im Kreis Bergstraße stehen mehrere Elektrobusse in Flammen. Die Ursache für den Brand in der Nacht ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen stünden mindestens zwei Busse in Vollbrand, das Feuer habe außerdem auf weitere Fahrzeuge übergegriffen. Bislang seien keine Verletzten bekannt. Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzustellen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.

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