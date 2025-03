Kreis Bergstraße: Akku verursacht Brand in Müllauto

Kreis Bergstraße. In einem Müllwagen hat ein falsch entsorgter Akku einen Brand ausgelöst. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) teilte mit, dass in den letzten Jahren immer häufiger defekte Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll landen. Dort stellen sie allerdings eine erhebliche Gefahr für Brände und somit auch für Menschen, Maschinen und Anlagen dar. Ob in Smartphones, Laptops, Elektrowerkzeugen oder Spielgeräten – Akkus sind in immer mehr Alltagsgegenständen verbaut.