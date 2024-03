Warum der ZAKB die kostenlose Entsorgung von Windeln ablehnt

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) stellt seinen Mitgliedskommunen auf Wunsch Flächen für Container zur kostenlosen Entsorgung von Windeln auf den Wertstoffhöfen zur Verfügung – jedoch beauftragt und finanziert durch die jeweilige Kommune. Das erklärt der ZAKB in einer Pressemitteilung. Das Angebot wird demnach von Familien mit Kindern, aber auch von vielen älteren Menschen rege genutzt.

Nachdem die Stadt Bensheim im Rahmen ihrer Haushaltskonsolidierung beschlossen hat, die Finanzierung des Windel-Containers auf dem Wertstoffhof in Bensheim einzustellen, wird die Entscheidung in politischen Gremien breit diskutiert. Auch die Forderung nach einem kostenlosen Angebot zur Entsorgung von Windeln auf allen Wertstoffhöfen, finanziert durch den ZAKB-Haushalt, steht im Raum.

Beschlussvorschlag

Der Vorstand des ZAKB hat sich in seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit dem Thema befasst und wird einen Beschlussvorschlag in die nächste Sitzung der Verbandsversammlung am 21. März einbringen. Darin muss er laut der Pressemitteilung dem Gremium weiterhin empfehlen, dass eine aus dem Gebührenhaushalt des ZAKB finanzierte Windelentsorgung strikt abzulehnen ist. Dies ergebe sich insbesondere aus den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes.