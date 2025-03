Probleme mit Altkleidern im Kreis Bergstraße

Kreis Bergstraße. Die schwierige Situation auf dem Altkleidermarkt und die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2025 durch das Regierungspräsidium Darmstadt standen im Mittelpunkt der Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), zu der sich die Mitglieder im Energiepark in Hüttenfeld im Rahmen ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr trafen, heißt es in einer Pressemitteilung.