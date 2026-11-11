Brände

Sieben Linienbusse brennen auf Firmengelände

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind auf einem Firmengelände in Ladenburg im Einsatz - mehrere Busse stehen in Flammen. Die Brandursache ist noch offen.

Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Foto: René Priebe/dpa
Die Feuerwehr ist im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Ladenburg (dpa/lsw) - Auf einem Firmengelände in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) sind sieben abgestellte Linienbusse in Brand geraten. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Wegen des Einsatzes kann es zu Verkehrssperrungen kommen.

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