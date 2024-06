Brand in Ladenburg: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand in Ladenburg, in der dortigen Straße "Am Hafen", im Einsatz. Hier wurde ein Brand bei einer Firma gemeldet. Wie die Polizei berichtet, sollen über die Brandursache derzeit noch keine Erkenntnisse vorliegen. Durch die Einsatzmaßnahmen kann es zu kurzfristigen Verkehrssperrungen kommen. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu meiden und zu umfahren.