Ladenburg: Zwei Verletze bei Brand in Produktionshalle

Ladenburg. Bei einem Brand in einer Ladenburger Produktionshalle sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, brach der Brand am Dienstagmittag durch einen Funken bei Arbeiten auf dem Dach der Halle aus. Rund 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Ladenburg, Ilvesheim, Edingen, Heddesheim und Schriesheim waren im Einsatz. Zwei Angestellte der Firma wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. (heh)