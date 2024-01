Nach tödlichem Brand in Ladenburg: tiefe Trauer und Betroffenheit

Nach dem tragischen Unglück in Ladenburg ist das Entsetzen groß – aber ebenso wachsen Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Am Tag nach dem tödlichen Wohnhausbrand erinnern Lichter neben dem Eingang an die beiden Verstorbenen. Für eine 47-jährige Frau und ihren 22-jährigen Sohn war am Mittwoch jede Hilfe zu spät gekommen (diese Redaktion berichtete). Ihre Tochter und jüngere Schwester hat das Unglück überlebt. Die Grundschülerin war am Mittwoch nur kurz im Krankenhaus. Um sie kümmert sich die Patentante in ihrem Elternhaus in einem anderen Stadtteil. Das berichten Nachbarn, mit denen die Redaktion gesprochen hat.