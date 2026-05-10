2. Bundesliga

Münster steigt aus zweiter Liga ab - 1:1 gegen Darmstadt

Es hatte sich lange abgezeichnet und steht nun fest: Münster spielt nächste Saison in der 3. Liga. Gegen Darmstadt hilft auch eine frühe Führung nicht.

Kapitän Jorrit Hendrix steigt mit Preußen Münster ab. Foto: Bernd Thissen/dpa
Kapitän Jorrit Hendrix steigt mit Preußen Münster ab.

Münster (dpa) - Der SC Preußen Münster steht als erster Absteiger dieser Saison aus der 2. Bundesliga fest. Gegen Darmstadt 98 kam die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Damit kann das Tabellenschlusslicht den Relegationsplatz am letzten Spieltag nicht mehr erreichen.

Bild

Vor zwei Jahren waren die Preußen nach über drei Jahrzehnten in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt. Nun muss das Bundesliga-Gründungsmitglied erneut den schweren Gang in die 3. Liga antreten.

Münster schwächt sich selbst

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor 9.865 Zuschauern im Preußenstadion traf nur Shin Yamada in der 8. Minute für Münster. Kapitän Jorrit Hendrix sah zudem nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (28.). Isac Lidberg (15.) erzielte das Tor für Darmstadt. Lidberg scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Münster-Torwart Johannes Schenk (37.).

Bild

Darmstadt hatte lange um den Aufstieg in die Bundesliga mitgekämpft. Doch das Team von Coach Florian Kohfeldt ist bereits acht Partien in Serie ohne dreifachen Punktgewinn. Mehr als Rang fünf ist nun nicht mehr möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Punktgleich ins Finale: Schneckenrennen um Bundesliga-Ticket
2. Fußball-Bundesliga

Punktgleich ins Finale: Schneckenrennen um Bundesliga-Ticket

Elversberg, Hannover und Paderborn liefern sich ein packendes Finale um den Bundesliga-Aufstieg. Auch im Abstiegskampf bleibt es vor dem 34. Spieltag spannend.

vor 9 Minuten

«Hässliches Spiel»: Darmstadt gelingt Heimsieg gegen Münster
2. Bundesliga

«Hässliches Spiel»: Darmstadt gelingt Heimsieg gegen Münster

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 bejubelt zu Hause einen Arbeitssieg gegen Preußen Münster. Die Lilien sind damit weiter mittendrin im Aufstiegsrennen.

14.12.2025

2:2 bei Absteiger Ulm: Münster bleibt zweitklassig
2. Fußball-Bundesliga

2:2 bei Absteiger Ulm: Münster bleibt zweitklassig

Preußen Münster muss nicht in die Relegation gegen den Dritten der 3. Liga. Sogar eine Niederlage in Ulm hätte gereicht.

18.05.2025

Münster erkämpft 1:1 gegen Karlsruhe
2. Bundesliga

Münster erkämpft 1:1 gegen Karlsruhe

Schon nach wenigen Sekunden trifft der Karlsruher SC im Münsterland. Doch Abstiegskandidat Preußen kommt stark zurück. So richtig hilft das Remis beiden nicht.

13.04.2025

Auslosung

FC Bayern im DFB-Pokal bei Preußen Münster

In der abgelaufenen Saison scheiterte der FC Bayern im DFB-Pokal schon im Viertelfinale am SC Freiburg. Nun ist der Rekordsieger bei Regionalliga-Meister Preußen Münster gefordert.

18.06.2023