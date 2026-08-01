Ludwigshafen und Mannheim

Munitionsfund: Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt

Nichts rollt mehr auf der Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen - und auf dem Rhein darf dort kein Schiff mehr fahren. Was bisher bekannt ist.

Die Dauer der Brückensperrung kann noch nicht abgeschätzt werden. (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa
Die Dauer der Brückensperrung kann noch nicht abgeschätzt werden. (Symbolbild)

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Wegen des Fundes einer Fliegergranate ist die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim gesperrt. Dies gelte für den Landweg ebenso wie für den Wasserweg und in beide Richtungen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Auch Züge dürfen nicht mehr über die Rheinbrücke fahren. Die Munition wurde an einem Brückenpfeiler entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt. Wie lange die Sperrung dauert, könne noch nicht abgeschätzt werden, hieß es.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist die Strecke zwischen Ludwigshafen und Mannheim gesperrt. Betroffen sind S-Bahnen und Regionalzüge. Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den Hauptbahnhöfen eingerichtet - ohne Zwischenhalt. Die Busse pendeln ohne Fahrplan.

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