Munitionsfund: Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Wegen des Fundes einer Fliegergranate ist die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim gesperrt. Dies gelte für den Landweg ebenso wie für den Wasserweg und in beide Richtungen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Auch Züge dürfen nicht mehr über die Rheinbrücke fahren. Die Munition wurde an einem Brückenpfeiler entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt. Wie lange die Sperrung dauert, könne noch nicht abgeschätzt werden, hieß es.