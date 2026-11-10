Museum Wiesbaden gibt zehn Schädel aus Kolonialzeit zurück
In den Sammlungen eines der ältesten Museen Hessens finden sich auch Objekte aus der Kolonialzeit. Nun sollen in Wiesbaden menschliche Überreste Vertretern einer fernen Regierung überreicht werden.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals gibt laut dem hessischen Kulturministerium ein Museum in Deutschland menschliche Überreste aus der Kolonialepoche an Indonesien zurück. In einem feierlichen Akt sollen im Museum Wiesbaden am Dienstag (13.00 Uhr) Regierungsvertretern des südostasiatischen Inselstaates zehn Schädel überreicht werden.
Um ihre Würde zu bewahren, sollen die Schädel mit schwarzem Tuch abgedeckt werden. Auch Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) will sich dabei äußern.
Die menschlichen Überreste aus der niederländischen Kolonialzeit gehörten einst zur Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze. Er arbeitete vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung in Südostasien. Die Schädel gelangten bereits im 19. Jahrhundert nach Wiesbaden. Eine deutsche Kolonie war das heutige Indonesien nie.
Wissenschaftliche Aufarbeitung kolonialer Kulturgüter
Der geplanten Rückgabe der Schädel gingen laut Kulturministerium «mehrere Jahre intensiver Provenienzforschung voraus». Auch andere Museen in Hessen beschäftigten sich inzwischen wissenschaftlich mit der Aufarbeitung von Objekten, die Auswanderer, Reisende und Missionare einst aus früheren Kolonien nach Europa geschickt hatten.
Im Museum Wiesbaden, eines der ältesten in Hessen, ist 2023 bereits ein ebenfalls einst von Fritze zugeschickter Ahnenschädel der Maori feierlich an eine neuseeländische Delegation zurückgegeben worden. Solche Schädel mit Tätowierungen werden von Indigenen im heutigen Neuseeland zum Andenken an besondere Ahnen oder als Kriegstrophäe aufbewahrt. Sie werden als Toi Moko bezeichnet. Der Ethnologe des Museums Wiesbaden, Andy Reymann, erklärte einst: «In der Vorstellung der Maori ist der Toi Moko eine lebende Person. Unser Museum haben sie als Ahnenhaus angesehen.»