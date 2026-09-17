Wegen Tourstress verschoben

Musical zu «Verdammt, ich lieb' dich» liegt vorerst auf Eis

Fans müssen weiter auf das Musical zu «Verdammt, ich lieb' dich» warten: Matthias Reims Tour lässt ihm keine Zeit für das Projekt. Ein neuer Start ist aber schon angedacht.

Sein neues Album «Flashbacks» erscheint am 18. September. (Archivfoto) Foto: Michael Matthey/dpa
Sein neues Album «Flashbacks» erscheint am 18. September. (Archivfoto)

Stockach (dpa) - Das geplante Musical zum Hit «Verdammt, ich lieb' dich» wird noch länger auf sich warten lassen. Das Projekt von Schlagersänger Matthias Reim (68) liegt derzeit auf Eis. «Das Projekt ist im Moment im Stillstand», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Grundsätzlich halte er das Musical weiterhin für ein lohnendes Projekt. «Da musst du dich mit Herzblut drum kümmern.»

Grund dafür sei vor allem seine umfangreiche Jubiläumstour. Die zweijährige Tour sei deutlich erfolgreicher und zeitaufwendiger geworden als erwartet, sagte Reim. Zwischen Albumproduktion und den vielen Konzertterminen sei deshalb keine Zeit geblieben, das Musical weiterzuentwickeln.

Neuer Anlauf für 2028 geplant

Ganz verabschiedet hat sich Reim von der Idee allerdings nicht. Er wolle das Projekt «wahrscheinlich in 28» wieder aufgreifen, sagte er. Voraussetzung könnte eine Pause von der Tour sein. Ob er tatsächlich eine solche Pause einlegt, weiß Reim nach eigenen Worten aber selbst noch nicht.

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Der Sänger hatte bereits vor rund eineinhalb Jahren über die Musical-Idee gesprochen. Seitdem habe sich das Projekt nicht entscheidend weiterentwickelt. Reim betonte zugleich, dass er auch mit 70 noch solche Projekte angehen könne. An einen Abschied von der Bühne denke er ohnehin nicht. Im November wird der Sänger 69 Jahre alt. An diesem Freitag bringt er aber ein neues Album heraus.

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