Musikschulen sehen Kommunen bei Finanzierung in der Pflicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Musikschulen sehen sich in großen finanziellen Nöten und fordern mehr finanzielle Unterstützung von den Kommunen. Die Höhe der Fördermittel liege deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt, sagte der Geschäftsführer des Verbands deutscher Musikschulen in Hessen, Hans-Joachim Rieß, der dpa in Wiesbaden.