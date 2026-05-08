Musterungszentren in Wiesbaden und Kassel geplant
An 24 Orten in Deutschland will die Bundeswehr ab 2027 junge Menschen auf ihre Eignung untersuchen. In Hessen werden zwei Orte genannt.
Berlin/Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Das Bundesverteidigungsministerium hat die Standorte für 24 Musterungszentren festgelegt. In Hessen sind zwei Zentren geplant: in Kassel und Wiesbaden. Dort sollen junge Leute ab Mitte 2027 auf körperliche, psychische und intellektuelle Eignung für die Bundeswehr untersucht werden.
An 16 bereits bestehenden Standorten der Bundeswehr sollen Musterungszentren außerhalb der Liegenschaften der Streitkräfte eingerichtet werden: neben Kassel und Wiesbaden sind das Bonn, Dresden, Hamburg, Kiel, Koblenz, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Potsdam, Saarlouis, Schwerin und Ulm.
Darüber hinaus sollen acht weitere Musterungszentren entstehen: in Bielefeld, Braunschweig, Dortmund, Jena, Kempten, Offenburg, Regensburg und Würzburg. Das erste Zentrum soll nach Angaben des Ministeriums voraussichtlich noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen.