Mutmaßlich Auto eines AfD-Lokalpolitikers angezündet

Kassel (dpa/lhe) - Ein mutmaßlich in Brand gestecktes Auto hat in Lohfelden im Landkreis Kassel drei weitere Fahrzeuge beschädigt und insgesamt einen Schaden von etwa 90.000 Euro verursacht. Nach ersten Ermittlungen deute vieles auf vorsätzliche Brandstiftung hin, teilte die Polizei mit. Bei dem Feuer in der Nacht zum Freitag brannten ein Van und ein weiteres Auto aus. Ein politisches Motiv sei derzeit nicht auszuschließen, sagte eine Polizeisprecherin.