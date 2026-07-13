Einsatz am Flughafen

Mutmaßliche Diebin am Flughafen dank Gepäcktracker gefasst

Ein Reisender meldet den Verlust eines Kulturbeutels und von Bargeld. Wie die Bundespolizei der mutmaßlichen Diebin auf die Schliche kommt.

Bei der Durchsuchung fand die Bundespolizei nach eigenen Angaben das Diebesgut bei der Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Bei der Durchsuchung fand die Bundespolizei nach eigenen Angaben das Diebesgut bei der Tatverdächtigen. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Eine 43-jährige Frau wird von der Polizei verdächtigt, Gepäckstücke am Flughafen Frankfurt entwendet und nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Die Frau sei bereits am Freitag vorläufig festgenommen worden, teilte die Bundespolizeidirektion des Flughafens in Frankfurt am Main mit. 

Zuvor hatte sich demnach ein Reisender bei der Bundespolizei gemeldet und den Diebstahl eines Kulturbeutels und von 100 Euro Bargeld angezeigt. Aufgrund seiner Angaben und eines Trackers für Gepäck sei eine Videoauswertung durchgeführt worden, auf der die 43-Jährige identifiziert worden sei, hieß es. 

Bei der Durchsuchung wurden demnach die Gegenstände des Reisenden wie auch weiteres Diebesgut gefunden und sichergestellt. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

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