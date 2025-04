Reisender in Zug heftig geschlagen

Marburg (dpa/lhe) - In einem Zug von Gießen nach Marburg soll ein Reisender von einem bislang unbekannten Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Er habe mehrere Zähne verloren und blutende Verletzungen erlitten, teilte die Bundespolizei in Kassel mit. Zunächst habe der Täter am frühen Samstagabend in der Hessischen Landesbahn den Mann in eine Sitzgruppe geschubst und ihn dann dort geschlagen. Die Gründe dafür waren zunächst unklar. Der Schläger stieg am Bahnhof in Marburg aus, von ihm fehlte zunächst jede Spur.