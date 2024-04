Mutmaßliche Hygienemängel nicht ursächlich für Todesfall

Darmstadt (dpa/lhe) - Die vor gut zwei Jahren bekannt gewordenen mutmaßlichen Hygienemängel in einem Betrieb in Südhessen waren nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht ursächlich für den Tod eines Menschen. Bei den Ermittlungen habe sich kein Kausalzusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und den mutmaßlichen Verstößen ergeben, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Zuvor hatte der private Rundfunksender Hit Radio FFH über das Thema berichtet.