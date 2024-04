Mutmaßliche IS-Terroristen vor Gericht

Düsseldorf (dpa) - Zwei mutmaßliche IS-Terroristen müssen sich von diesem Donnerstag (13.30) an vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf wegen Kriegsverbrechen verantworten. Einem von ihnen wird auch Mord vorgeworfen, wie das Gericht mitgeteilt hat. Die 33 und 39 Jahre alten Männer sollen sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert haben.

Beide Syrer waren im März 2023 in Deutschland festgenommen worden, der 39-Jährige im hessischen Wiesbaden. In Deutschland soll er dann in einem Aufnahmelager im niedersächsischen Marschacht gemeldet gewesen sein, sich aber überwiegend bei seinen Brüdern in Essen aufgehalten haben.