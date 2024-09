Mutmaßlicher Dieb am Frankfurter Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll in Malta mehrere Tausend Euro gestohlen haben - nun ist er am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Der Mann arbeitete laut Polizei als Hotelangestellter auf der Mittelmeerinsel. Dabei habe der 29-Jährige die Videoüberwachungsanlage des Hotels ausgeschaltet und so insgesamt 12.797 Euro erbeutet. Die maltesischen Behörden suchten ihn deshalb wegen schweren Diebstahls. Am Dienstag nahm ihn die Bundespolizei in Frankfurt fest. Bis zu seiner Überstellung nach Malta bleibt er in einer Justizvollzugsanstalt.