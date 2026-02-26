Mutmaßlicher Drogendealer bunkert eine Million Euro Bargeld
Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oberhausen-Rheinhausen stößt die Polizei auf eine Million Euro Bargeld und Drogen. Was die Ermittler sonst noch fanden.
Oberhausen-Rheinhausen (dpa/lsw) - Die Polizei hat bei einer Durchsuchung der Wohnung eines 57-Jährigen in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) eine Million Euro in bar gefunden. Der Mann steht im Verdacht Drogenhandel betrieben zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.
Bei der Durchsuchung am Mittwoch wurde die Polizei von Spezialkräften unterstützt. Die Beamten entdeckten, dass das Bargeld in zahlreichen Behältnissen verstaut war. Dazu fanden die Ermittler 600 Gramm Kokain, über 200 Gramm Crystal Meth sowie weitere Betäubungsmittel und mehrere Schusswaffen.