Mutmaßlicher Drogendealer nach Durchsuchung gefasst

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler in Darmstadt vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien 40 Gramm Amphetamin, knapp 30 Gramm Marihuana und kleine Mengen Haschisch sichergestellt worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit. Zudem sei mutmaßliches Drogengeld in Höhe von 1130 Euro beschlagnahmt worden. Der 55-jährige Verdächtige wurde laut Polizei nach dem Drogenfund vorübergehend mit auf die Wache genommen, danach aber wieder freigelassen.