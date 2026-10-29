Mutmaßlicher Einbrecher auf Flucht in Italien festgenommen
Schmuck, Gold und Bargeld verschwanden bei Einbrüchen in Stuttgart. Ein Verdächtiger wurde in Turin festgenommen – doch welche Taten können ihm bislang zugeordnet werden?
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann, der in Stuttgart in mehrere Wohnungen eingebrochen sein soll, ist in Italien festgenommen worden. Der 30-Jährige steht im Verdacht, Anfang August an mindestens zwei von sechs Einbrüchen oder Einbruchsversuchen im Stuttgarter Stadtgebiet beteiligt gewesen zu sein. Dabei sollen Schmuck, Silbermünzen, Bargeld und Gold entwendet worden sein. Dem 30-Jährigen werden Beuten im Wert von rund 6.500 Euro zugerechnet.
Ermittler identifizierten ihn anhand von Videoaufzeichnungen aus einem Einbruchsobjekt. Bei darauffolgenden Durchsuchungen wurden Beweise sichergestellt, die den Mann in Verbindung mit den zwei Einbrüchen bringen. Ob er auch mit den anderen Einbrüchen in Verbindung steht, werde derzeit noch geprüft. Dabei stahlen bislang unbekannte Einbrecher unter anderem Bargeld, Goldschmuck, Silbermünzen und Luxushandtaschen im Wert von mehreren zehntausend Euro.
Gegen den Rumänen, der zwischenzeitlich aus Deutschland geflüchtet war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen. Italienische Beamte nahmen ihn am Dienstag in Turin fest, nachdem ein Hinweis der Kriminalpolizei Stuttgart zu seinem Aufenthaltsort geführt hatte. Eine Auslieferung nach Deutschland wird vorbereitet.