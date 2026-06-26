Wert über 100.000 Euro

Senior um Gold und Schmuck betrogen

Eine Anruferin gibt sich als Schwiegertochter aus – am Ende verliert ein Senior Gold und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro.

Ein Mann ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Mann ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Senior aus Stuttgart ist um Gold und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro betrogen worden. Der über 80 Jahre alte Mann war von einer Unbekannten angerufen worden, die ihm suggeriert habe, dass sie seine Schwiegertochter sei, wie die Polizei mitteilte. Sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution zahlen. 

Schließlich brachte sie ihr Opfer dazu, Gold und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Nach dem Vorfall am Donnerstag kontaktierte der Mann seine richtige Schwiegertochter, wie eine Polizeisprecherin sagte. Erst dann fiel dem Mann auf, dass er betrogen worden war.

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