Online-Betrug

Senior verliert mehrere Hunderttausend Euro an Betrüger

Erst meldet sich der Senior bei einer angeblichen Krypto-Onlinebank an, dann überzeugt ihn ein vermeintlicher Mitarbeiter, Geld zu überweisen. Jetzt erstattet der über 80-Jährige Anzeige.

Ein über 80-Jähriger hat mehrere Hunderttausend Euro überwiesen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein über 80-Jähriger hat mehrere Hunderttausend Euro überwiesen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein über 80-Jähriger aus Stuttgart ist mit einer angeblichen Krypto-Onlinebank um mehrere Hunderttausend Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der Senior im September 2025 bei dem vermeintlichen Geldinstitut an. Daraufhin habe er Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters erhalten, der dem über 80-Jährigen Gewinne vortäuschte. So brachten die Betrüger ihn laut Polizei dazu, insgesamt rund 230.000 Euro zu überweisen. Nun habe der Senior den Betrug bemerkt und Anzeige erstattet.

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