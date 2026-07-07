Mutmaßlicher Millionen-Betrüger am Flughafen gefasst
Der Bundespolizei gelingt am Frankfurter Flughafen ein Fahndungserfolg: Sie nimmt einen Mann fest, der einer kriminellen Organisation angehören soll. Ihm wird millionenschwerer Betrug vorgeworfen.
Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Flughafen Frankfurt einen aus Dubai eingeflogenen mutmaßlichen Millionen-Betrüger festgenommen. Der 29-Jährige soll einer kriminellen Organisation angehören und wurde am Samstag gefasst, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen den Mann lag demnach ein Haftbefehl vor. Ihm wird millionenschwerer Betrug vorgeworfen.
Den Angaben nach soll der Mann einer kriminellen Organisation angehören, die Menschen allein in Deutschland um Vermögensschäden in mindestens zweistelliger Millionenhöhe betrogen hat. Es seien Investitionen in verschiedene Vermögenswerte vorgetäuscht und die daraus erhaltenen Geldbeträge nie investiert worden sein, hieß es in einer Mitteilung. Der Tatverdächtige sei einem Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt vorgeführt worden.