Mutmaßlicher Wirtschaftsbetrüger am Flughafen gefasst
Am Flughafen Frankfurt wird ein 67-Jähriger verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, als Vorstandschef einer Firma in Südkorea Millionen erschlichen zu haben.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Flughafen Frankfurt einen mutmaßlichen Wirtschaftsbetrüger festgenommen. Der 67-jährige Mann mit kanadischer Staatsangehörigkeit wird von südkoreanischen Behörden gesucht. Er soll als Vorstandschef einer südkoreanischen Firma durch Insiderhandel ein Darlehen in Höhe von umgerechnet etwa 2,9 Millionen Euro erschlichen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein internationaler Haftbefehl lag deshalb vor. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag bei der Grenzkontrolle festgenommen und der Justiz in Frankfurt überstellt. In Südkorea drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.