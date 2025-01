Flugzeug im südkoreanischen Busan geht in Flammen auf

Busan (dpa) - Ein Passagierflugzeug ist am Flughafen der südkoreanischen Stadt Busan in Brand geraten. Sämtliche der 169 Reisenden sowie sieben Crew-Mitglieder brachten sich nach ersten Angaben über eine aufblasbare Rutsche in Sicherheit, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Drei Menschen erlitten demnach durch die Flammen leichte Verletzungen.