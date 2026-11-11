Mutmaßlicher Schütze war wegen Betrugs vor Gericht

Tübingen/Eningen unter Achalm (dpa) - Gegen den mutmaßlichen Schützen von Hamburg und Eningen unter Achalm lief zum Zeitpunkt der Taten ein Berufungsverfahren wegen Betrugs. Das Amtsgericht Reutlingen hatte den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg im November vergangenen Jahres zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Das Urteil war wegen seiner Berufung nicht rechtskräftig.

Die Verhandlung begann am 7. Oktober, sie wurde aber wegen weiterer nötiger Ermittlungen ausgesetzt, wie ein Landgerichtssprecher mitteilte. Ein neuer Termin stand nicht fest. Nach dem Tod des Angeklagten werde das Verfahren wahrscheinlich per Beschluss eingestellt. Zuvor hatte die «Südwest Presse» berichtet. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Mann auch bereits rechtskräftig zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Der 68-Jährige soll seine Frau und seinen Schwiegervater in Eningen getötet und in Hamburg zwei Menschen angeschossen haben. Später wurde er tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie gefunden.