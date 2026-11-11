Laufendes Verfahren

Mutmaßlicher Schütze war wegen Betrugs vor Gericht

Der Mann, der in Eningen zwei Menschen getötet und auch in Hamburg geschossen haben sollte, war der Justiz bereits bekannt. Gegen ihn lief unter anderem ein Betrugsverfahren. Das ist bislang bekannt.

Das Amtsgericht Reutlingen hatte den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg schon wegen Betrugs verurteilt. Foto: Marijan Murat/dpa
Das Amtsgericht Reutlingen hatte den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg schon wegen Betrugs verurteilt.

Tübingen/Eningen unter Achalm (dpa) - Gegen den mutmaßlichen Schützen von Hamburg und Eningen unter Achalm lief zum Zeitpunkt der Taten ein Berufungsverfahren wegen Betrugs. Das Amtsgericht Reutlingen hatte den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg im November vergangenen Jahres zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Das Urteil war wegen seiner Berufung nicht rechtskräftig.

Die Verhandlung begann am 7. Oktober, sie wurde aber wegen weiterer nötiger Ermittlungen ausgesetzt, wie ein Landgerichtssprecher mitteilte. Ein neuer Termin stand nicht fest. Nach dem Tod des Angeklagten werde das Verfahren wahrscheinlich per Beschluss eingestellt. Zuvor hatte die «Südwest Presse» berichtet. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Mann auch bereits rechtskräftig zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Der 68-Jährige soll seine Frau und seinen Schwiegervater in Eningen getötet und in Hamburg zwei Menschen angeschossen haben. Später wurde er tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie gefunden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Mann soll Frau und Schwiegervater in Eningen getötet haben

10.11.2026

Polizei macht weitere Angaben nach Leichenfund in Eningen
Kriminalität

Polizei macht weitere Angaben nach Leichenfund in Eningen

In einer Wohnung in Eningen unter Achalm sind ein Mann und eine Frau tot gefunden worden. Die Polizei prüft eine Verbindung zu Schüssen in Hamburg.

10.11.2026

Geldstrafe: Ochsenknecht wegen schweren Betrugs verurteilt
Hotelrechnung

Geldstrafe: Ochsenknecht wegen schweren Betrugs verurteilt

Ursprünglich sah es so aus, als ob Reality-TV-Star Jimi Blue Ochsenknecht ohne Verurteilung davonkommt. Doch die Staatsanwaltschaft war nicht einverstanden. Nun wurde eine Geldstrafe verhängt.

01.10.2026

Kriminalität

Betrugsverfahren: Trump zahlt 175 Millionen Dollar Kaution

Im November will Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt werden. Im Weg stehen ihm Joe Biden - und einige Prozesse.

02.04.2024

Justiz

Staatsanwaltschaft legt Berufung gegen Lehmann-Urteil ein

«Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden», meinte ein Staatsanwalt im Prozess gegen Jens Lehmann. Jetzt legt die Staatsanwaltschaft München Berufung gegen das Urteil ein.

29.12.2023