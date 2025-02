Mutmaßliches Martyrium in Hütte: Gericht verkündet Urteile

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen stundenlangen Martyrium eines jungen Mannes in einer verwilderten Gartenhütte geht der Prozess gegen vier angeklagte Männer in Stuttgart dem Ende zu. Das Landgericht will am Dienstag (13.30 Uhr) entscheiden, ob die Männer im Alter von 21 bis 27 Jahren ihr mutmaßliches Opfer entführt, gequält und gefoltert haben, bis es sich in einem unbeobachteten Moment von den Fesseln befreien und flüchten konnte.