Mutter mit Kindern in Wohnung bedroht und beraubt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Raub von Schmuck haben vier unbekannte Täter in einer Wohnung im Frankfurter Gallus eine Frau und ihre Kinder bedroht. Wie die Polizei mitteilte, kamen die Täter am Freitag unter einem Vorwand in die Wohnung. Einer der Täter bedrohte die Frau und ihre Kinder, während die drei anderen die Wohnung durchsuchten. Sie erbeuteten Schmuck im Wert eines unteren fünfstelligen Betrags. Nach einem unmaskierten Täter wird nun nach Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt mittels Phantombild gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.