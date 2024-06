Senior über Stunden gefesselt und beraubt: Duo in U-Haft

Prien am Chiemsee (dpa/lby) - Zwei mutmaßliche Räuber, die einen Senior in dessen Wohnung in Oberbayern über Stunden gefesselt, bedroht und beraubt haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. Die beiden 22 und 31 Jahre alten Verdächtigen seien in Frankfurt festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem Hotelzimmer der beiden Männer hätten die Ermittler am Mittwoch Teile der Beute von dem Raub am 21. Juni in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) gefunden.