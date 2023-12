Mutter und Kind retten sich bei Dachstuhlbrand

Alsfeld (dpa/lhe) - Ein Dachstuhlbrand in Alsfeld (Vogelsbergkreis) hat einen Schaden von etwa 300 bis 400.000 Euro angerichtet. Das Feuer war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem nicht bewohnten Teil einer Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die beiden Bewohner des Gebäudes, eine 38-jährige Frau und ihr vierjähriges Kind, konnten ihre Wohnung noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.