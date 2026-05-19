Am Morgen gefunden

Mutter und Sohn tot in Wohnung – Hintergründe unklar

Eine 61-Jährige und ihr Sohn liegen tot in ihrer Wohnung. Details werden nicht mitgeteilt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Zwei Tote in Wohnung entdeckt. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Zwei Tote in Wohnung entdeckt. (Archivbild)

Oberhausen-Rheinhausen (dpa/lsw) - In einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) sind am Morgen eine Mutter und ihr erwachsener Sohn tot aufgefunden worden. Wie die 61-Jährige und der 41-Jährige starben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Eine Zeugin entdeckte demnach die Leichen. Die Hintergründe seien unklar; ermittelt werde in alle Richtungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vater und Sohn tot aufgefunden – familiärer Hintergrund?
Baden-Württemberg

Vater und Sohn tot aufgefunden – familiärer Hintergrund?

In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg werden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht. Die Suche nach dem Motiv läuft.

15.09.2025

Frau tot aufgefunden – 20-jähriger Sohn festgenommen
Landkreis Rottweil

Frau tot aufgefunden – 20-jähriger Sohn festgenommen

Im Keller eines Mehrfamilienhauses wird eine tote Frau gefunden. Schnell gerät ihr 20-jähriger Sohn in den Fokus der Ermittlungen.

22.02.2025

Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden
Gewalt

Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden

In der Nähe der Stadt Salt Lake City werden fünf Leichen mit Schussverletzungen in einem Haus gefunden. Was ist der Hintergrund?

18.12.2024

Baden-Württemberg

Sohn soll Mutter und sich selbst getötet haben

Eine Mutter und ihr 21-jähriger Sohn werden am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen tot aufgefunden. Die Hintergründe zu dem Fall sind noch weitgehend unklar.

16.12.2023

Schleswig-Holstein

17-Jähriger tot in Eckernförde gefunden

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Doch es gibt schon einen konkreten Verdacht.

18.09.2023