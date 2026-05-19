Mutter und Sohn tot in Wohnung – Hintergründe unklar
Eine 61-Jährige und ihr Sohn liegen tot in ihrer Wohnung. Details werden nicht mitgeteilt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.
Oberhausen-Rheinhausen (dpa/lsw) - In einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) sind am Morgen eine Mutter und ihr erwachsener Sohn tot aufgefunden worden. Wie die 61-Jährige und der 41-Jährige starben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Eine Zeugin entdeckte demnach die Leichen. Die Hintergründe seien unklar; ermittelt werde in alle Richtungen.