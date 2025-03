Nabu Hessen startet Meldeaktion für Kuckucke

Wetzlar (dpa/lhe) - Der Naturschutzbund (Nabu) hat Hessinnen und Hessen dazu aufgerufen, die ersten Rufe des Kuckucks zu melden. Der Vogel, dessen Ruf genau wie sein Name klingt, überwintert in Afrika und ist normalerweise erst ab April zu hören, wie der Nabu Hessen mitteilte. Mit der Aktion will der Landesverband herausfinden, wie sich der Kuckuck an den Klimawandel anpasst. Wer einen Kuckuck hört, kann das über eine Website melden.