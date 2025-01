Nach 30-Kilo-Kokainfund: Mehrere Verdächtige festgenommen

Kirchheim/Fulda (dpa/lhe) - Nach einem millionenschweren Kokainfund sind Ermittlern in Osthessen mehrere mutmaßliche Drogenhändler ins Netz gegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten, durchsuchten die Beamten am 11. Dezember 2024 insgesamt vier Wohnungen und vollstreckten drei Haftbefehle. Eine 21 Jahre alte Verdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht, während die Haftbefehle gegen eine 19-Jährige und einen 39-Jährigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden.