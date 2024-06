525 Kilo Kokain gefunden: Sechs Verdächtige in U-Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ermittler haben 525 Kilogramm Kokain in Frankfurt am Main und in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) gefunden und dabei sechs mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Die Verdächtigen seien in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft, Zollfahndungsamt und Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gingen demnach gegen eine Gruppe international agierender Rauschgifthändler vor. Diese soll illegal Drogen eingeführt und von Frankfurt aus Rauschgiftgeschäfte unterhalten haben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit Polizei und Zoll aus Deutschland und dem Ausland dauern an, wie es hieß.