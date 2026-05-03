Deutsche Eishockey Liga

Nach Abgang in München: Abeltshauser wechselt nach Frankfurt

Aus Bayern nach Hessen: Konrad Abeltshauser setzt seine Karriere in der Deutschen Eishockey Liga fort. Die Münchner Identifikationsfigur wird ein Löwe in Frankfurt.

Konrad Abeltshauser spielt künftig in Frankfurt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Konrad Abeltshauser spielt künftig in Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/München (dpa) - Nach seinem Abschied beim EHC Red Bull München wechselt das bayerische Urgestein Konrad Abeltshauser innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu den Löwen Frankfurt. Der 33 Jahre alte Verteidiger unterschrieb einen Vertrag über zwei Spielzeiten.

«Ich hatte gute Gespräche in Frankfurt und irgendwie fühlt es sich brutal richtig an. Die Leidenschaft sowohl bei mir, als auch beim Club ist extrem hoch, so dass wir gemeinsam in eine positive und erfolgreiche Zukunft blicken wollen und darauf freue ich mich», erklärte Abeltshauser.

«Koni» wird ein Hesse

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Frankfurter Sportdirektor Jan Barta sagte: «Wir sind stolz und begeistert, Konrad bei den Löwen willkommen zu heißen. Konrad ist nicht nur ein herausragender Profi auf dem Eis, sondern auch ein Mensch, der als Vorbild vorangeht. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung, seine Professionalität und seine Persönlichkeit uns als Club unfassbar bereichern werden – sowohl sportlich als auch menschlich.»

Der gebürtige Bad Tölzer Abeltshauser verlässt die Münchner nach etwas mehr als zehn Jahren. Der langjährige Nationalverteidiger wurde mit seiner bayerischen Lebensart zur Identifikations- und Führungsfigur der Mannschaft.

Die Frankfurter haben eine Krisensaison hinter sich. Sie schlossen die DEL-Hauptrunde nur als Tabellenvorletzter ab. Abeltshauser, der in München «Koni» oder später sogar «King Koni» gerufen wurde, bekommt bei den Löwen das Trikot mit der Nummer 16 - so wie beim EHC.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
München gelingt erster Halbfinalsieg gegen Mannheim
DEL-Playoffs

München gelingt erster Halbfinalsieg gegen Mannheim

Mit einem klaren 5:1 verhindert München das vorzeitige Halbfinal-Aus gegen Mannheim. Wie die Eishockey-Playoffserie jetzt weitergeht und was die Kapitäne dazu sagen.

14.04.2026

Frankfurts Eishockey-Team meldet drei Abgänge
Deutsche Eishockey Liga

Frankfurts Eishockey-Team meldet drei Abgänge

Die Iserlohn Roosters geben eine Neuverpflichtung bekannt. Doch der zuletzt überzeugende Stürmer Napravnik ist nicht Frankfurts einziger Abgang.

25.03.2025

Eishockey

München gewinnt zweites DEL-Finale gegen Ingolstadt deutlich

München dominiert das zweite Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft deutlich. Die unterlegenen Ingolstädter brauchen nun eine Aufholjagd wie beim bislang einzigen Titelgewinn 2014.

16.04.2023

Eishockey

Spannende Halbfinals: München vermeidet nächsten Rückschlag

Topfavorit EHC Red Bull München stand unter Druck, meldet sich aber zurück. In den beiden Halbfinalserien der Deutschen Eishockey Liga steht es jeweils 2:2.

06.04.2023

Deutsche Eishockey Liga

Spannende Halbfinals: München vermeidet nächsten Rückschlag

Topfavorit EHC Red Bull München stand unter Druck, meldet sich aber zurück. In den beiden Halbfinalserien der Deutschen Eishockey Liga steht es jeweils 2:2.

06.04.2023