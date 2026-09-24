Nach abgefahrenem Spiegel: Mann attackiert Frau mit Messer

Kressbronn (dpa/lsw) - Nach einem Unfall ist ein Autofahrer mit einem Messer auf eine Frau losgegangen und hat sie leicht verletzt. Dann leistete der 23-Jährige in Kressbronn am Bodensee selbst Erste Hilfe. Nun ermittelt die Polizei laut Mitteilung wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nachdem sich die Außenspiegel der beiden entgegenkommenden Fahrer – einer 52-Jährigen und des 23-Jährigen – am Mittwoch getroffen hatten, stieg die Frau aus, um das abgebrochene Autoteil zu suchen. Der 23-Jährige, der zunächst weitergefahren war, kehrte zum Unfallort zurück und ging auf die Frau los.

Wie die Polizei mitteilte, soll er sie dabei zu Boden gestoßen und mit einem Messer leicht verletzt haben. Nach einem Sinneswandel kurz darauf leistet er jedoch selbst Erste Hilfe für die Frau. Er wurde festgenommen und wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Die 52-Jährige kam in ein Krankenhaus.