Heidelberg/Mannheim: Gefährliche Körperverletzung im Zug
Zwei Unbekannte pöbeln erst in der Bahn zwischen Mannheim und Heidelberg, dann fliegt eine Bierdose. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.
Heidelberg. Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend in einem Zug zwischen Hauptbahnhof Mannheim und Heidelberg mehrere Straftaten begangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden gegen 21.40 Uhr mit dem Regionalexpress in Richtung Heidelberg. Dabei pöbelten sie zunächst mehrere Reisende an. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.
Hierbei traf eine geworfene Bierdose eine unbeteiligte Reisende am Kopf. Nach der Ankunft des Zuges flüchteten die zwei Unbekannten, entwendeten dabei aber auch noch die Tasche eines Reisenden.
Die Bundespolizei sucht nun dringend nach Zeugen und Geschädigten, insbesondere nach den Reisenden, die von den Tatverdächtigen angepöbelt oder körperlich attackiert wurden. Hinweise können bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 120160 sowie über das Hinweisformular auf www.bundespolizei.de gemeldet werden. (sig)