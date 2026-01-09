Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg/Mannheim: Gefährliche Körperverletzung im Zug

Zwei Unbekannte pöbeln erst in der Bahn zwischen Mannheim und Heidelberg, dann fliegt eine Bierdose. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall im Regionalexpress zwischen Mannheim und Heidelberg (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall im Regionalexpress zwischen Mannheim und Heidelberg (Symbolbild).

Heidelberg. Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend in einem Zug zwischen Hauptbahnhof Mannheim und Heidelberg mehrere Straftaten begangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden gegen 21.40 Uhr mit dem Regionalexpress in Richtung Heidelberg. Dabei pöbelten sie zunächst mehrere Reisende an. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hierbei traf eine geworfene Bierdose eine unbeteiligte Reisende am Kopf. Nach der Ankunft des Zuges flüchteten die zwei Unbekannten, entwendeten dabei aber auch noch die Tasche eines Reisenden.

Die Bundespolizei sucht nun dringend nach Zeugen und Geschädigten, insbesondere nach den Reisenden, die von den Tatverdächtigen angepöbelt oder körperlich attackiert wurden. Hinweise können bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 120160 sowie über das Hinweisformular auf www.bundespolizei.de gemeldet werden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: 21-Jähriger ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht
Hauptbahnhof

Mannheim: 21-Jähriger ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Ein 29-jähriger Mann rülpst einem 21-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof ins Gesicht, dann schlägt er ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

14.07.2025

Heidelberg: Polizei sucht Zeugen nach Wohnwageneinbruch
Blaulicht

Heidelberg: Polizei sucht Zeugen nach Wohnwageneinbruch

Gasgrill weg, Fenster kaputt: Unbekannte plündern Wohnwagen in Heidelberg – doch die Tat blieb wochenlang unbemerkt.

27.05.2025

Mannheim: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen - Zeugen gesucht 
Bundespolizei ermittelt

Mannheim: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen - Zeugen gesucht 

Auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe haben Unbekannte einen ICE mit Steinen beworfen und Scheiben beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

07.05.2025

Mannheim: Mann bedroht Passanten am Marktplatz mit Messer - Polizei sucht Geschädigte
Blaulicht

Mannheim: Mann bedroht Passanten am Marktplatz mit Messer - Polizei sucht Geschädigte

Während eines Streitgesprächs mit zwei Passanten soll der Mann am Mannheimer Marktplatz ein Messer gezückt und diese damit bedroht haben. Die Polizei sucht die Geschädigten.

07.03.2025

Weinheim: Mann greift Frau im Zug an
Weinheim

Weinheim: Mann greift Frau im Zug an

Am Dienstagmorgen hat ein Mann eine 20-Jährige in der Regionalbahn 68 auf dem Weg nach Heidelberg angegriffen. Ein Zeuge ging dazwischen.

18.12.2024