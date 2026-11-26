Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat nach Abschluss aller Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zuge der Ausschreitungen im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart vor drei Jahren eine fehlende kritische Aufarbeitung des Vorgehens der Polizei moniert.

«Insbesondere für diejenigen, die diese Szenerie aus nächster Nähe beobachten konnten oder gar dabei verletzt wurden, ohne selbst beteiligt gewesen zu sein, bleibt das nachdrückliche Störgefühl, dass das Vorgehen der Polizei - jenseits der Frage einer staatsanwaltlichen Bewertung zur Strafwürdigkeit - keine kritische Aufarbeitung erfahren hat», sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke in einer Stellungnahme.

Mehr als 20 Ermittlungen gegen Polizisten

Das hessische Innenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sämtliche erhobene Vorwürfe gegen Polizeibeamte vollständig entkräftet werden konnten. Demnach seien mehr als 20 Ermittlungen gegen Polizisten wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt geführt worden. «Die Beamten haben defensiv agiert und noch schlimmere Exzesse verhindert», sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU).

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Der Umstand, dass sich Vergleichbares nie zuvor und insbesondere auch seitdem nicht wieder zugetragen habe, zeige, «dass an diesem Tag zweifellos auch Fehler in der Einsatzführung begangen wurden, die ihren Teil zu der immensen Gesamtschadensbilanz des Tages beigetragen haben», erklärte nun Reschke.

Ermittlungen abgeschlossen - Hohe Strafen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen 126 Personen aus dem Fanbereich Verfahren eingeleitet. Bislang sind demnach 82 Urteile gefällt und 18 Strafbefehle erlassen worden. Die verhängten Freiheitsstrafen summierten sich auf 49 Jahre und sechs Monate, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Hinzu kämen Geldstrafen und Auflagen in Höhe von insgesamt rund 443.000 Euro.