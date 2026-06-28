2. Fußball-Bundesliga

Nach Abstieg: Heidenheim-Start mit «positiver Grundstimmung»

Torwart Kevin Müller geht wohl endgültig, neue Gesichter sind schon da. Wie der 1. FC Heidenheim sich nach dem Abstieg aufstellt.

Steht vor dem endgültigen Abschied: Torwart Kevin Müller. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Steht vor dem endgültigen Abschied: Torwart Kevin Müller. (Archivbild)

Heidenheim (dpa) - Kevin Müllers endgültiger Abschied vom 1. FC Heidenheim naht. Der zuletzt verliehene Torhüter steht unmittelbar vor einem festen Wechsel zum FC Schalke 04, teilte der Fußball-Zweitligist beim ersten öffentlichen Training vor der neuen Saison mit. Auch Nick Rothweiler und der aufgerückte Max Vogel seien für Gespräche mit anderen Clubs freigestellt. Sie sollen verliehen werden. Mehrere Leih-Rückkehrer und Neuzugänge standen vor 450 Zuschauern dagegen auf dem Platz - darunter Oualid Mhamdi (SC Verl), Marcel Costly (FC Ingolstadt) und Paul Hennrich (TSG Hoffenheim II).

«Einen Abstieg zu verarbeiten und zu managen, ist für mich, nach mittlerweile 32 Jahre in der Verantwortung, wie für alle im Verein eine völlig neue Situation gewesen», sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. «Bedingt durch den starken Schlussspurt unserer Mannschaft am Ende der vergangenen Saison und dem großartigen Zusammenhalt, der sich durch den ganzen Verein durchzieht, ist aber schon wieder eine sehr positive Grundstimmung zu spüren.» Diese wird etwas getrübt durch die Verletzung von Mikkel Kaufmann, der wegen eines Bruchs der linken Speiche operiert werden muss.

In den nächsten Tagen stehen unter anderem die obligatorischen medizinischen Untersuchungen an. Seinen ersten Test bestreitet der FCH am Freitag gegen eine Auswahl aus Ellwangen.

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