Haftbefehl in Vollzug gesetzt

Nach Angriff auf schlafende Ehefrau: Rentner in U-Haft

Ein Rentner soll seine Ehefrau im Schlaf angegriffen haben. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Archivbild) Foto: Steffen Schmidt/dpa
Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Archivbild)

Friesenheim (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen Angriff auf seine schlafende Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe sitzt ein Rentner aus Friesenheim (Ortenaukreis) in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde am Montagabend vom Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg in Vollzug gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Senior sei anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Der Mann soll seine Frau aus kurzer Entfernung mit einer Schreckschusswaffe beschossen haben, während sie schlief. Die Seniorin erlitt den Angaben zufolge Verletzungen im Gesicht und kam in eine Klinik. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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