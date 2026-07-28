Nach Angriff auf schlafende Ehefrau: Rentner in U-Haft

Friesenheim (dpa/lsw) - Nach dem mutmaßlichen Angriff auf seine schlafende Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe sitzt ein Rentner aus Friesenheim (Ortenaukreis) in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde am Montagabend vom Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg in Vollzug gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Senior sei anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.