Attacke nach Kontrolle

Mann nach Angriff auf Kontrolleur in U-Haft

Nach einem Angriff auf einen Fahrkartenkontrolleur sitzt ein 48-Jähriger in Untersuchungshaft. Im Gerangel wurde das Handy des Kontrolleurs gestohlen.

Der mutmaßliche Angreifer kam nach der Tat in U-Haft. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der mutmaßliche Angreifer kam nach der Tat in U-Haft. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein 48 Jahre alter Mann ist in Ludwigsburg in Untersuchungshaft genommen worden, weil er einen 28 Jahre alten Fahrkartenkontrolleur angegriffen und beraubt haben soll. Der 48-Jährige war in einem Linienbus unterwegs, als ihn der Kontrolleur am Bahnhof nach seinem Fahrschein fragte. Als dieser die Karte scannen wollte, soll der Tatverdächtige sie ihm entrissen und den Mann beleidigt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Nach dem Aussteigen soll der 48-Jährige aggressiv geworden sein und versucht haben, den 28-Jährigen zu schlagen. Der Kontrolleur konnte den Angriff abwehren, wurde jedoch gestoßen und leicht verletzt. Im Gerangel soll der Tatverdächtige das Handy des 28-Jährigen gestohlen haben und anschließend geflüchtet sein. Der Kontrolleur verfolgte ihn gemeinsam mit einem Kollegen und hielt ihn im Bahnhofsgebäude bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Verdächtige wurde am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

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